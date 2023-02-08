Фінансові новини
- |
- 08.02.23
- |
- 09:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У січні місцеві бюджети отримали майже 11 мільярдів субвенцій
09:01 08.02.2023 |
У січні Кабмін перерахував місцевим бюджетам 10,7 мільярда гривень міжбюджетних трансфертів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Ця сума становила 61,8% від передбачених розписом асигнувань. Зокрема було переказано:
* базову дотацію в 2,4 млрд грн, або 100 % до розпису асигнувань;
* освітню субвенцію в 6,8 млрд грн, або 100 % до розпису.
Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у січні залишилась реверсна дотація в обсязі 241,8 млн грн. Ці кошти не перераховувались до державного бюджету в умовах воєнного часу.
Крім цього, залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень 2023 року збільшились на 17,5 млрд грн та на початок лютого становлять 133 млрд гривень.
"За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні", - додали у Мінфіні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина, Данія і Нідерланди дадуть Україні понад 100 Leopard 1
|Уряд Німеччини офіційно схвалив постачання Україні танків Leopard 1 A5
|Україна-лідерка та Україна-двієчниця: як Брюссель оцінює готовність Києва до вступу в ЄС
|Ігор Клименко очолив МВС. Міністром вперше за 10 років став поліцейський, а не політик
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польща готова надати Україні третій пакет енергетичної допомоги
|У січні місцеві бюджети отримали майже 11 мільярдів субвенцій
|Ціна нафти стабільна через втрати долара, трейдери очікують додаткових даних про запаси
|В Україні на завтра встановили нові ліміти споживання електрики
|Міжнародні резерви України в січні зросли на 5% - до $29,9 млрд
|Мінфін розмістив облігації державної позики на 12,4 мільярда
Бізнес
|IDC: Світові поставки смартфонів впали на 18,3%, це найнижчий показник з 2013 року
|У ЄС дозволили їсти цвіркунів і хробачків
|Cybertruck знову затримується — Tesla відклала початок масового виробництва бронепікапу до 2024 року
|Samsung презентувала новий гнучкий дисплей Flex In & Out, який може складатися в обидва боки
|Працівники Amazon страйкують. Компанія обмежує час на туалет
|Amazon обігнав Apple. Рейтинг найдорожчих брендів у світі
|Джастін Бібер продав права на свої пісні за $200 млн