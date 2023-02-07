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Рейтинг найкращих ІТ-роботодавців України 2022 року – опитування DOU
Профільне видання DOU.UA підбило підсумки голосування за найкращих роботодавців України в IT-галузі 2022 року. В опитуванні взяли участь майже 20 тис. фахівців, які оцінили 842 компанії, де вони працюють. Оцінки ставили за п'ятьма блоками питань: компенсація, умови праці, проєкт, кар'єра та лояльність.
Перше місце в категорії «Понад 1500 співробітників» посіла львівська сервісна компанія Intellias. Вона вже була лідером цього рейтингу у 2021 та 2017 роках. Далі йдуть з мінімальним відривом Sigma Software і Genesis.
В категорії «800-1500 спеціалістів» лідером виявилась сервісна компанія ALLSTARSIT, а за нею йдуть лідери 2021-го - SQUAD та Plarium.
Перше місце в категорії «200-800 спеціалістів» належить запорізькій аутсорсинговій компанії Computools. За нею йдуть дві продуктові компанії - TRIONIKA та Creatio (раніше відома як Terrasoft). Остання у 2020 і 2021 роках посідала перші місця у своїй категорії.
В категорії «81-200 спеціалістів» трійка лідерів виглядає наступним чином: Solidgate, Empat, Lionwood.software. Загалом у всієї першої пʼятірки понад 99 балів.
Офіси компаній-переможців рейтингу розташовані у 16 містах України.
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