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АНАЛІТИКА

Виробництво будматеріалів у 2022 р. скоротилося в 3-5 разів

16:11 07.02.2023 |

Економіка

 


Ринок бетону за підсумками 2022 року впав уп'ятеро, залізобетону - утричі, повідомив генеральний директор ПСГ "Ковальська" Сергій Пилипенко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ринок бетону впав за підсумками року майже вп'ятеро, залізобетону - втричі. Багато виробничих площ втрачено внаслідок воєнних дій. Багато хто з (наявних) виробників може не пережити цього року", - зазначив Пилипенко.

При цьому СЕО групи зазначив, що будівництво нового житла показало найнижчу динаміку, і 2022 ринок прожив переважно за рахунок комерційного будівництва та інфраструктури.

ПСГ "Ковальська" працює на будівельному ринку України з 1956 року. Об'єднує понад 20 підприємств у сфері видобутку сировини, виробництва продукції та будівництва. Продукція представлена брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek та ін. Підприємства "Ковальської" працюють у Київській, Житомирській, Львівській, Херсонській та Чернігівській областях.

До групи входить також "Ковальська Нерухомість", що займається будівництвом житлових об'єктів у Києві. У її портфелі - 20 завершених житлових проєктів.
За матеріалами: open4business.com.ua
 

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