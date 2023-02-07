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АНАЛІТИКА

В АРМА передали залізну руду російського олігарха Усманова на 1,8 мільярда

14:13 07.02.2023 |

Економіка

 

В управління АРМА передали раніше арештовані в декількох морських портах України 166 тис. тонн залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 млрд грн. Сировина є власністю іноземної компанії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, упродовж 2021-2022 років юридична особа-нерезидент, зареєстрована в країні ЄС, разом з компаніями РФ, афілійованими з російським олігархом, задекларувала переміщення територією України до країн Азії в митному режимі "транзит" залізну руду на загальну суму понад 1,3 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів, які сплачуються під час імпорту товарів на територію України, службові особи компанії використовували механізм так званого "перерваного транзиту".

"Насправді ж вони не мали на меті вивезення руди за межі України. Фактично службові особи компанії відвантажували товар суб'єктам господарювання-резидентам України, не сплачуючи при цьому митні платежі", - пояснили правоохоронці.

Таким чином державі завдано понад 118 млн грн збитків.

Раніше Бюро економічної безпеки повідомляло про арешт 166 тис. тонн залізної руди, що перебуває у власності іноземної компанії, орієнтовної вартості 1,8 млрд грн. Як уточнили в СБУ, компанія належить російському олігарху Алішеру Усманову.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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