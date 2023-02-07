Рада схвалила передачу 53 мільярдів на відновлення міністерству Кубракова

Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет на 2023 рік", який передбачає передачу Фонду відновлення від Мінфіну в управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

За прийняття відповідного законопроєкту №8399 у першому читанні проголосували 266 народних депутатів, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Передають програму (на 52,5 млрд грн) про "Фонд відновлення наслідків агресії" від Мінфіну до Мінвідновлення. Таким чином Олександр Кубраков буде розпорядником", - написав депутат.

Він додав, що законопроєкт також предбачає збільшення видатків держбюджету на 2023 рік на 5,5 млрд грн.

Як повідомлялося, відповідний проєкт закону ініціювала низка депутатів від фракції "Слуга народу".

Документом пропонується виділити кошти на Мінвідновлення, передати йому бюджетні програми Мінрегіону та Мінінфраструктури, а також Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, на який у бюджеті передбачено 52,5 млрд грн.

Крім того, проєкт закону передбачає збільшення витрат бюджету на 5,5 млрд, а саме:

* 1,35 млрд грн - нова бюджетна програма на реконструкцію та/або модернізацію трьох лікарень (Охматдит, університетська клініка у Києві та реабілітаційний центр у Львові) - коштом кредиту від уряду Австрії,

* 1,12 млрд грн - на програму відбудови мостів (кредит уряду Великої Британії),

* 1,28 млрд грн - на гранти для малого та мікро-бізнесу зі сфери переробки (за рахунок повернення до державного бюджету коштів від Фонду безробіття).

* 1,094 млрд грн - на облаштування пунктів пропуску (кредит уряду Польщі),

* 365,7 млн грн - Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (грант Світового банку),

* 285 млн грн - на закупівлю безпілотників для моніторингу державного кордону (кредит уряду Польщі),

* 80 млн грн - на закупівлю спецобладнання для лікарень (грант уряду Японії).

Нагадаємо, 1 грудня 2022 року Верховна Рада призначила Олександра Кубракова на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Для цього Міністерство розвитку громад та територій об'єднали з Міністерством інфраструктури.

13 січня Кабінет міністрів створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі "Укравтодору", воно знаходиться у підпорядкування об'єднаного міністерства.