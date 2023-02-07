Попит на нові автобуси в Україні в січні зріс більш ніж удвічі - «Укравтопром»

Первинні реєстрації нових автобусів (включно із мікроавтобусами) в Україні у січні зросли у 2,1 раза, або на 124 од. порівняно із довоєнним січнем-2022 року - до 239 од., а також на 36,6% більше, ніж у грудні минулого року, свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Згідно з оприлюдненою асоціацією в телеграм-каналі у вівторок статистикою, лідером у цьому сегменті стали українські автобуси "Еталон" виробництва однойменної корпорації з приростом реєстрацій до 64 од. порівняно з 12 од. у січні-2022 та 7 од. у грудні того ж року.

Друге місце в автобусів Citroen, реєстрації яких у січні становили 52 од. проти одного у січні та 39 од. у грудні минулого року.

На третьому рядку - лідер грудня-2022 автобуси Ataman виробництва АТ "Черкаський автобус" - їх реєстрація становила 50 од. проти 15 од. у січні-2022 та 84 од. у грудні.

Четвертий рядок у рейтингу також посіли українські автобуси ЗАЗ, яких зареєстровано 20 од. - Майже вдвічі більше, ніж у січні-2022. На п'ятій позиції - лідер минулого січня Volkswagen із падінням реєстрацій на 14%, до 18 од.

Наростили реєстрації автобусів у січні Ford (до 14 од. п'ятьма роками раніше) та турецькі Otokar (до 11 од. проти 4 у січні-2022). До десятки зареєстрованих автобусів також увійшли Temsa (3 од.), Mercedes-Benz та Fiat (по 2 од.).

Водночас інформаційно-аналітична група Auto-Consulting на своєму сайті повідомляє, що продаж нових автобусів (без урахування мікроавтобусів - ІФ-У) у січні зріс майже в 2,3 раза до січня минулого року - до 150 од., при цьому купували автобуси як бюджетні організації, і бізнес.

"Востаннє такі показники AUTO-Consulting фіксував у 2017-2018 роках, тобто цей сегмент фактично вийшов із кризи та швидко зростає", - констатують експерти.

Лідирують у продажі автобуси "Еталон" за рахунок поставок шкільних моделей, втричі зріс продаж автобусів Ataman (також переважно за рахунок продажу шкільних автобусів).

Водночас, за даними групи, сегмент 12-метрових та 18-метрових автобусів "перебуває в анабіозі", хоча потреба в них велика, особливо в областях, де через дефіцит електроенергії ними доводиться замінювати електротранспорт.

За інформацією AUTO-Consulting, найбільше автобусів закуповували у Дніпропетровській, Львівській та Сумській областях, також початок року був вдалим для ринку автобусів у Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській та Рівненській областях, а також у Києві.