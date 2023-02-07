Держгеонадра торік на аукціонах отримала 1,65 мільярда

Державна інспекція геології та надр України за 2022 рік на електронних торгах отримала 1,654 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держгеонадр.

«Служба залучає інвестиції у вітчизняну економіку - на електронних торгах продала спеціальні дозволи на користування надрами на рекордну суму - 1 мільярд 654 мільйони гривень. До державного бюджету вже надійшло 1,4 млрд грн, решта очікується найближчим часом», - йдеться у повідомленні.

Також додатково за надання дозволів без проведення електронних торгів та геологічну інформацію надрокористувачі сплатили понад 40 млн грн.

Зазначається, що за 2022 рік видано 69 спецдозволів через аукціони, продано 97 ділянок надр, зокрема вартість найдорожчого проданого лоту становить 1,1 млрд грн.

Як повідомлялося, у 2021 році Державна інспекція геології та надр на електронних торгах продала спеціальні дозволи на користування надрами на 923 млн грн, видавши 160 спецдозволів та продавши 183 надра.