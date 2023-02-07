У січні в Україні зареєстрували понад 17,6 тисячі нових ФОПів

У січні 2023 року українці зареєстрували понад 17,6 тис. нових ФОП та 2,6 тис.нових компаній.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані сервісу Опендатабот.

Згідно із оприлюдненими даними, у січні 2023 року в Єдиному державному реєстрі було зареєстровано 17 611 нових ФОПів та 2 606 нових компаній.

Загалом, починаючи з 24 лютого 2022 року, українці зареєстрували 174 065 нових ФОПів та 28 171 нових компаній.

Як повідомлялося, за даними НБУ, бізнес дещо послабив негативні очікування щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні у наступні 12 місяців - до 83,5% порівняно з 79,5% у третьому кварталі 2022 року.