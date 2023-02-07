Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У січні в Україні зареєстрували понад 17,6 тисячі нових ФОПів

09:21 07.02.2023 |

Економіка

 

У січні 2023 року українці зареєстрували понад 17,6 тис. нових ФОП та 2,6 тис.нових компаній.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані сервісу Опендатабот.

Згідно із оприлюдненими даними, у січні 2023 року в Єдиному державному реєстрі було зареєстровано 17 611 нових ФОПів та 2 606 нових компаній.

Загалом, починаючи з 24 лютого 2022 року, українці зареєстрували 174 065 нових ФОПів та 28 171 нових компаній.

Як повідомлялося, за даними НБУ, бізнес дещо послабив негативні очікування щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні у наступні 12 місяців - до 83,5% порівняно з 79,5% у третьому кварталі 2022 року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,4045
  0,5814
 1,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6597  0,03 0,06 40,3648  0,01 0,01
EUR 42,2661  0,11 0,27 43,3916  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес