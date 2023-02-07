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АНАЛІТИКА

АРМА розшукало активи підсанкційних осіб на ₴1,5 мільярда

09:18 07.02.2023 |

Економіка

 

З початку війни правоохоронці Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), розшукали на 1,5 млрд грн активів та понад 300 об'єктів, що належать підсанкційним особам.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Нацагентства.

Наголошується, що з 24 лютого 2022 року АРМА опрацювало 2657 запитів Міністерства юстиції України щодо розшуку власності юридичних та фізичних осіб, які потрапили під санкції РНБО.

«За результатами опрацювання таких запитів Нацагентство розшукало частки у статутних капіталах, цінні папери та грошові кошти загальною вартістю близько 1,5 мільярда у гривневому еквіваленті», - йдеться в повідомленні.

Крім того, розшукано 135 об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, 94 земельних ділянок, 80 одиниць автомобільного, морського/річкового та авіаційного/повітряного транспорту, 16 одиниць майнових прав інтелектуальної власності.

У Нацагентстві зазначають, що відповідну інформацію надано Мін'юсту для формування матеріалів та подачі позовів до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення підсанкційних активів на користь держави.

Як повідомлялося, суд наклав арешт на оптову партію мінеральних добрив російського й білоруського виробництв, загальна вартість якої становить майже 100 млн гривень. Правоохоронці ініціювали передачу вилученого майна в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
 

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