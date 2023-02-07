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АНАЛІТИКА

Великий бізнес у січні сплатив до місцевих бюджетів майже ₴882 мільйонів

11:59 07.02.2023 |

Економіка

 

Місцеві бюджети у січні 2023 року отримали від великих платників 881,7 млн грн.

Про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків, передає Укрінформ.

"З початку року до місцевих бюджетів великими платниками Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками управління сплачено 881,7 млн грн, що є на рівні надходжень січня минулого року", - йдеться в повідомленні.

З початку року сплачено 647,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб. Саме надходження з податку на доходи фізичних осіб становлять левову частку платежів від платників Центрального управління, які наповнюють бюджет міста Києва, а саме 73,4%. За перший місяць поточного року великий бізнес спрямував до місцевих бюджетів 28,3 млн грн податку на прибуток. 35,3 млн грн акцизного податку бюджет Києва отримав від роздрібного продажу підакцизної продукції та 47,8 млн грн єдиного податку, що сплачено великими платниками Центрального управління.
 

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