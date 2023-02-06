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Аукціони на Prozorro.Продажі цьогоріч вже принесли бюджету ₴34 мільйони
22:08 06.02.2023 |
В електронній системі Prozorro.Продажі у 2023 році завершено 730 аукціонів, які принесли до бюджетів різного рівня понад 34 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ДП «Прозорро.Продажі» в Фейсбуці, передає Укрінформ.
«З початку 2023 року в системі вже успішно завершилося 730 аукціонів, які допомогли заробити 34,4 млн гривень у бюджети різних рівнів», - йдеться в повідомленні.
З них майже 29 млн грн принесли завершені аукціони з продажу майна підприємств-банкрутів. Так, 2,6 млн грн було отримано на торгах з продажу активів збанкрутілих банків.
Крім того, на 984 тис. грн поповнилися бюджети громад від завершених угод із малої приватизації.
За результатами аукціонів з оренди державного та комунального майна організатори одержали 233 тис. грн.
Загалом від початку війни з аукціонів, що завершилися на платформі Prozorro.Продажі, до бюджетів різних рівнів надійшло 7,4 млрд грн.
За інформацією компанії, з початку року участь у торгах на платформі взяли майже 14 тис. потенційних покупців.
На сьогодні організаторами оголошено 3,6 тис. нових аукціонів.
Як повідомлялося, 3 березня Фонд державного майна проведе приватизаційний аукціон з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту на Prozorro.Продажі. Стартова ціна лоту - 187,6 млн грн.
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