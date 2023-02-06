«Ліси України» переходить на закупівлі через е-майданчик

ДП «Ліси України» розпочало перехід на нову систему закупівель через державні електронні платформи. Повний перехід планується з другого кварталу 2023 року.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець, передає Укрінформ.

«На минулому тижні стартувала перша закупівля ДП «Ліси України». Процедура прозора і конкурентна через платформу Etender - державні та комерційні торги Prozorro, Prozorro.Продажі, тобто через офіційний майданчик для державних закупівель/тендерів», - ідеться в повідомленні.

За словами Болоховця, наразі процес переходу на електронну систему закупівель відбувається у тестовому режимі, паралельно проходить навчання співробітників ДП у регіонах роботи із новою системою.

Очікується, що підприємство стовідсотково перейде на нову систему закупівель з другого кварталу 2023 року.

Як підкреслив очільник Держлісагентства, це третя революційна подія у напрямку детінізації лісової галузі. Торік і позаторік розпочалася стовідсоткова реалізація необробленої деревини та пиломатеріалів на електронних аукціонах.

«Відтепер стратегія та план закупівель формуються на рівні центрального апарату ДП «Ліси України». Централізовано готуються і проводяться великі тендери на придбання палива, техніки, запчастин та іншої продукції. При відділі закупівель утворюється експертна група, яка відповідає за створення єдиних технічних вимог», - повідомив Болоховець.

Наразі філії мають можливість самостійно проводити невеличкі закупівлі, але їхня частка буде поступово зменшуватися.

Як повідомлялося, на базі державних лісгоспів створено вже 145 філій ДП «Ліси України», ще 5 приєднаються найближчим часом. Філіям залишені всі необхідні функції для охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів, а також здійснення господарської діяльності. Також на рівні філій залишається завдання з реалізації деревини.