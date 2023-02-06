В Україні зменшили штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних

Президент підписав закон, яким, зокрема, зменшуються в кілька разів суми штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та/або розрахунків коригування до них.

Про це в Телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами депутата, відповідний законопроєкт №8079 передбачає низку змін, які сприятимуть покращенню ситуації із блокуванням податкових накладних.

Зокрема, на період дії в Україні воєнного стану та протягом шести місяців після його скасування за порушення платниками податків ПДВ граничного строку реєстрації ПН/РК встановлюються такі розміри штрафів:

* 2% суми ПДВ - у разі порушення строку до 15 календарних днів;

* 5% - за порушення строку від 16 до 30 днів;

* 10% - від 31 до 60 днів; 15% - від 61 до 365 днів;

* 25% - на 366 і більше календарних днів.

Крім того, згідно із документом, подовжується час роботи електронних сервісів для реєстрації документів із 8:00 до 20:00, а також термін реєстрації - на 3-5 днів.

Водночас із 00:00 до 24:00 продовжується операційний день для реєстрації ПН/РК. У разі якщо у визначені терміни платникові не надходить квитанція з рішенням, ПН реєструється автоматично.

Як повідомлялося, підписаний Президентом закон також відновлює законодавчу норму про те, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування в умовах воєнного стану (зокрема, ставку цього податку у розмірі 2% доходу), не можуть бути суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).