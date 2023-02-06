Ринок нових комерційних авто в Україні в січні скоротився на 26% - «Укравтопром»

Український парк нових вантажних та комерційних автомобілів (усіх класів) у січні скоротився на 26% порівняно з січнем минулого року - до 703 од., що також на чверть менше за показник грудня-2022, повідомляє "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Найкращий результат продемонструвала марка Renault - 300 зареєстрованих авто (проти 111 од. у січні-2022 та другого місця у рейтингу), на другому місці Fiat - 55 авто, що посідав роком раніше третє місце з реєстрацією 81 авто.

Третій результат у Mercedes-Benz - 42 од. (роком раніше - шосте місце та 58 авто).

До п'ятірки рейтингу марок увійшли Ford - 41 од. (на 20 од. менше, ніж у січні-2022) та Volvo - 39 од. (роком раніше не входив до двадцятки рейтингу, а в грудні-2022 увійшов до трійки лідерів).

Як повідомлялося, у січні минулого року п'ятірку лідерів формували Citroen, Renault, Fiat, білоруський МАЗ та Ford.

Водночас, за інформацією інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting на її сайті, сегмент вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонн у січні продемонстрував невелике падіння - на 15% порівняно із січнем минулого року, до понад 300 од., при цьому у важкому сегменті (понад 16 тонн) падіння становило лише 3%.

"Причому лідери ринку вже навіть демонструють значне зростання. Такі тренди свідчать про позитивні зміни, що відбуваються на ринку, перед початком зростання", - вважають експерти.

За їх даними, лідерство в сегменті захопила марка Volvo, яка збільшила реалізацію втричі, другою стала Scania, також із багаторазовим зростанням.

Auto-Consulting зазначає, що всі перших сім місць у сегменті зайняли європейські виробники, тоді як позиції китайських авто ще не впевнені, й сказати, що вони замінили білоруські вантажівки, поки що не можна.

Як повідомлялося, за даними "Укравтопрому", у 2022 році ринок нових вантажних та спецавтомобілів поповнили 6,9 тис. нових машин, що у 2,3 раза менше, ніж у 2021 році.