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АНАЛІТИКА

В Україні запустили проєкт для наукових стартапів

11:53 06.02.2023 |

Економіка

 

Український фонд стартапів разом з Міністерством цифрової трансформації та іншими партнерами запустили проєкт Science&Business - GIST Pitch Days, що дозволить отримати $5 тис. на розвиток власного наукового стартапу.

Science&Business - GIST Pitch Days - це можливість для науковців та підприємців з готовими наукоємними рішеннями отримати досвід презентації своїх стартапів та фінансову підтримку, пише AIN.UA.

Під час заходу учасники можуть презентувати власні проекти та отримати зворотний звʼязок від експертів.

За результатами пітчів 24 проєкти-переможці отримають допомогу від GIST у розмірі $5 тис. Для цього потрібно мати стартап у сфері:

* охорони здоров'я;
* агро- та біотехнологій;
* енергетики та екології;
* промисловості та інфраструктури.

Заявки на участь приймаються до 20 лютого включно, зареєструватися можна за посиланням.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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