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На лютий заплановані майже 50 аукціонів із приватизації — Немчінов

10:28 06.02.2023 |

Економіка

 

У межах малої приватизації у лютому планується проведення майже 50 аукціонів.

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов, повідомляє Укрінформ.

«Майже 50 аукціонів передбачені на лютий... Це об'єкти замороженого будівництва, які роками не були в експлуатації, це виробники металопродукції, які зараз можуть бути затребуваними для тих підприємств, які займаються релокацією і відновлюють оборонне виробництво, це ще один спиртзавод на Буковині, це виробниче устаткування, яке просто можна використовувати для відновлення виробництва. Загалом Фонд державного майна достатньо активно веде просвітницьку роботу в тому відношенні, вже достатньо багато учасників системно працюють, розуміють, що це відбувається в прозорий спосіб через механізм «Прозорро. Продажі», - розповів Немчінов.

Також він поінформував про проведені аукціони в січні цього року, зокрема, про приватизацію ДП Морський торговельний порт «Усть-Дунайськ».

«Відбулася досить резонансно подія з продажем готелю «Власта», який багато років був в управлінні Міністерства оборони. І там ціна зросла з кількох мільйонів до понад 100 мільйонів...Відбулося безліч аукціонів, які пов'язані зі значно меншими об'єктами. Зараз готується ще один порт до приватизації», - повідомив міністр Кабінету Міністрів.

За його словами, наразі укладаються відповідні угоди, переможці аукціонів мають 20 днів, щоб її підтвердити.

«Уже в лютому маємо відчути результат економічний і для бюджету від тих проєктів, які були реалізовані у січні», - підкреслив урядовець.

Як повідомлялося, з 19 серпня минулого року в Україні відновили процес малої приватизації.
 

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