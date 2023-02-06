В НБУ розповіли про рівень підготовки «Плану Маршалла» для України

Відповідно до базового макропрогнозу розвитку економіки України від Нацбанку, імовірність швидкої реалізації масштабного плану відбудови України ("плану Маршалла") поки що становить менше 15%. Про це йдеться у останньому "Інфляційному звіті" НБУ, текст якого розміщено на офіційному порталі фінрегулятора.

Зазначається, що повоєнні плани відновлення України наразі передбачають тісну співпрацю з міжнародними кредиторами та донорами. Потрібно сотні мільярдів доларів.

"Масштабні надходження коштів на відбудову не закладено в припущення базового сценарію макроекономічного прогнозу, адже акумуляція таких ресурсів та деталізація відповідної програми наразі тривають", - зазначено у документі.

За очікуваннями НБУ, започаткування такого проекту в короткостроковій перспективі разом з євроінтеграційними реформами значно прискорить темпи економічного зростання.

Доходи населення зростатимуть значно швидше, ніж передбачалося в базовому сценарії, що обумовлюватиме посилення фундаментального інфляційного тиску. Проте його компенсуватимуть курсові ефекти через приплив валюти в країну та зниження премії за ризик.

"Це дасть змогу НБУ раніше почати цикл пом'якшення монетарної політики", - підкреслено в огляді.