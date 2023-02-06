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В НБУ розповіли про рівень підготовки «Плану Маршалла» для України
09:48 06.02.2023 |
Відповідно до базового макропрогнозу розвитку економіки України від Нацбанку, імовірність швидкої реалізації масштабного плану відбудови України ("плану Маршалла") поки що становить менше 15%. Про це йдеться у останньому "Інфляційному звіті" НБУ, текст якого розміщено на офіційному порталі фінрегулятора.
Зазначається, що повоєнні плани відновлення України наразі передбачають тісну співпрацю з міжнародними кредиторами та донорами. Потрібно сотні мільярдів доларів.
"Масштабні надходження коштів на відбудову не закладено в припущення базового сценарію макроекономічного прогнозу, адже акумуляція таких ресурсів та деталізація відповідної програми наразі тривають", - зазначено у документі.
За очікуваннями НБУ, започаткування такого проекту в короткостроковій перспективі разом з євроінтеграційними реформами значно прискорить темпи економічного зростання.
Доходи населення зростатимуть значно швидше, ніж передбачалося в базовому сценарії, що обумовлюватиме посилення фундаментального інфляційного тиску. Проте його компенсуватимуть курсові ефекти через приплив валюти в країну та зниження премії за ризик.
"Це дасть змогу НБУ раніше почати цикл пом'якшення монетарної політики", - підкреслено в огляді.
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