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АНАЛІТИКА

В НБУ розповіли про рівень підготовки «Плану Маршалла» для України

09:48 06.02.2023 |

Економіка

 

Відповідно до базового макропрогнозу розвитку економіки України від Нацбанку, імовірність швидкої реалізації масштабного плану відбудови України ("плану Маршалла") поки що становить менше 15%. Про це йдеться у останньому "Інфляційному звіті" НБУ, текст якого розміщено на офіційному порталі фінрегулятора.

Зазначається, що повоєнні плани відновлення України наразі передбачають тісну співпрацю з міжнародними кредиторами та донорами. Потрібно сотні мільярдів доларів.

"Масштабні надходження коштів на відбудову не закладено в припущення базового сценарію макроекономічного прогнозу, адже акумуляція таких ресурсів та деталізація відповідної програми наразі тривають", - зазначено у документі.

За очікуваннями НБУ, започаткування такого проекту в короткостроковій перспективі разом з євроінтеграційними реформами значно прискорить темпи економічного зростання.

Доходи населення зростатимуть значно швидше, ніж передбачалося в базовому сценарії, що обумовлюватиме посилення фундаментального інфляційного тиску. Проте його компенсуватимуть курсові ефекти через приплив валюти в країну та зниження премії за ризик.

"Це дасть змогу НБУ раніше почати цикл пом'якшення монетарної політики", - підкреслено в огляді.
За матеріалами: Українські Новини
 

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