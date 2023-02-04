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Частка взаємного товарообігу України та ЄС становить понад 55% – Мінекономіки
22:38 03.02.2023 |
На Європейський Союз приходиться понад 55% взаємного товарообігу з Україною.
Про це на саміті Україна-ЄС розповіла перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.
"Економічний фронт нашої боротьби проти агресії базується на тісній взаємодії українського та європейського бізнесу. Підтримання економічної активності зараз, прискорення економічного відновлення та повернення до України мільйонів українців, які знайшли тимчасовий захист в ЄС - це фундаментальні елементи нашої перемоги. Тож розвиток торгівлі між Україною та ЄС є одним з ключових факторів перемоги на економічному фронті", - зазначила вона.
До великої війни частка ЄС в міжнародній торгівлі України складала 41%. Понад 10 тис українських компаній експортували свою продукцію до ЄС.
"Додаткові рішення, ухвалені в умовах війни - скасування усіх мит, укладення угоди про скасування дозволів на перевезення, приєднання до системи спільного транзиту - допомогли Україні пом'якшити шок від війни і ще сильніше з'єднали українську економіку з ЄС", - додали в Мінекономіки.
У відомстві пояснили, що мова йде не лише про експорт з України до ЄС, але і про імпорт життєво важливих товарів -з ЄС Україна отримує 90% палива та 70% медичних препаратів. За підсумками 2022 року частка ЄС у зовнішньоторговельному обороті України сягнула 55,5%.
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