Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Частка взаємного товарообігу України та ЄС становить понад 55% – Мінекономіки

22:38 03.02.2023 |

Економіка

 

На Європейський Союз приходиться понад 55% взаємного товарообігу з Україною.

Про це на саміті Україна-ЄС розповіла перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Економічний фронт нашої боротьби проти агресії базується на тісній взаємодії українського та європейського бізнесу. Підтримання економічної активності зараз, прискорення економічного відновлення та повернення до України мільйонів українців, які знайшли тимчасовий захист в ЄС - це фундаментальні елементи нашої перемоги. Тож розвиток торгівлі між Україною та ЄС є одним з ключових факторів перемоги на економічному фронті", - зазначила вона.

До великої війни частка ЄС в міжнародній торгівлі України складала 41%. Понад 10 тис українських компаній експортували свою продукцію до ЄС.

"Додаткові рішення, ухвалені в умовах війни - скасування усіх мит, укладення угоди про скасування дозволів на перевезення, приєднання до системи спільного транзиту - допомогли Україні пом'якшити шок від війни і ще сильніше з'єднали українську економіку з ЄС", - додали в Мінекономіки.

У відомстві пояснили, що мова йде не лише про експорт з України до ЄС, але і про імпорт життєво важливих товарів -з ЄС Україна отримує 90% палива та 70% медичних препаратів. За підсумками 2022 року частка ЄС у зовнішньоторговельному обороті України сягнула 55,5%.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9859
  0,1865
 0,46

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7233  0,07 0,17 40,3867  0,11 0,27
EUR 42,7000  0,08 0,18 43,7460  0,16 0,37

Міжбанківський ринок на вчора, 11:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес