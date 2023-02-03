Союзники України підштовхують МВФ до схвалення кредитної програми на $14-16 мільярдів – FT

Союзники України підштовхують МВФ до завершення планів щодо багатомільярдної програми кредитування, оскільки вони прагнуть зміцнити фінанси зруйнованої війною країни.

Про це пише Financial Times.

Представники фонду планують зустрітися з українськими урядовцями у Варшаві в середині лютого, щоб продовжити переговори щодо кредиту, який може становити від 14 до 16 мільярдів доларів, повідомили виданню джерела, знайомі з ходом переговорів.

Мета - завершити переговори до весни.

"Україна заявила, що цього року вона стикається з дефіцитом бюджету в розмірі 38 млрд доларів, тоді як Світовий банк підрахував, що більше половини її енергетичної інфраструктури було зруйновано в результаті російських атак, що посилює тиск на економіку країни.

Щоб покрити дефіцит фінансування, ЄС запропонував 18 млрд євро в пакеті, узгодженому між країнами-членами в грудні. Але блок та інші основні партнери Києва хочуть, щоб міжнародні кредитори прискорили свої зусилля з надання подальшої підтримки", - нагадує FT.

"Очікується, що інші міжнародні донори, включаючи інші країни G7 та міжнародні фінансові установи, покриють решту фінансових потреб", - сказав Валдіс Домбровскіс, виконавчий віце-президент Європейської комісії, під час зустрічей у Києві.