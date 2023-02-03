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Менший врожай цього року коштуватиме економіці 0,6% ВВП – НБУ
11:59 03.02.2023 |
Через прогнозовані менші обсяги врожаю в 2023 році, ВВП України зазнає втрати близько 0,6 відсоткових пункта.
Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.
У Нацбанку пояснюють, що волога погода та дефіцит електроенергії, яка потрібна для сушіння зерна, наприкінці 2022 року затримали збирання кукурудзи. Майже 20% культури на початок 2023 року все ще залишалося на полях.
У свою чергу, це може затримати підготовку земель та зменшити площі посівів ярих культур під урожай 2023 року.
"Разом зі збереженням високих безпекових ризиків це зумовить зменшення оброблених площ та менші обсяги врожаю у 2023 році, що матиме близько 0.6 в. п. від'ємного внеску в зміну реального ВВП", - йдеться в звіті.
Крім цього, зниження експортних надходжень аграріїв і відповідно погіршення їх фінансового стану обмежуватиме нарощування випуску сільськогосподарської продукції і в наступні роки через вірогідне недоінвестування в обладнання, засоби захисту рослин та добрива.
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