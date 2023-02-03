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В Україні рівень безробіття цьогоріч становитиме 26% - НБУ

11:34 03.02.2023 |

Економіка

 

За прогнозами Національного банку, рівень безробіття в Україні у 2023 році становитиме 26%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Упродовж 2023 року безробіття залишатиметься на високому рівні (близько 26%). Надалі воно знижуватиметься завдяки розширенню попиту на робочу силу на тлі пожвавлення економічної активності", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що у 2024 році рівень безробіття зменшиться до 20%, а у 2025 році - до 17,6%.

Зауважується, що безробіття залишатиметься вищим за свій природній рівень, ураховуючи, що процес відновлення виробничих потужностей та логістичних шляхів потребуватиме чимало часу. Номінальні доходи домогосподарств підвищуватимуться, зокрема завдяки адаптації реального сектору до роботи в умовах високих ризиків та значним видаткам на оборону й безпеку. Водночас у реальному вимірі зарплати зростатимуть повільно через значну інфляцію: у 2023 році - на 3,3%, а у наступні два роки - ще на 6,5% та 4,3% відповідно.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні рівень безробіття становить близько 30%, при цьому в пошуках роботи знаходяться 2 млн осіб всередині країни та 2,7 млн українців, які виїхали через війну, але готові повернутися та працювати.
Ключові теги: прогноз
 

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