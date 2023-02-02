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АНАЛІТИКА

Фон дер Ляєн анонсувала приєднання України до низки економічних програм Євросоюзу

 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала приєднання України до низки програм Євросоюзу та пропозицію продовження зняття мит на експорт для України ще на рік.

Про це вона заявила на брифінгу за підсумками засідання уряду та Єврокомісії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми включаємо Україну в низку ключових програм ЄС. Україна приєднується зараз або ж приєднається пізніше цьогоріч до програми внутрішнього ринку ЄС, програм юстиції, громадян (програма Європи для громадян - ред.). Дуже скоро ви зможете податися на фінансування різних типів проєктів. Це означає більше підтримки для малого бізнесу в рамках єдиного ринку (ЄС) тут в Україні. Вони зможуть долучитися до європейських бізнес-мереж та отримають доступ до нових ринків», - оголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона також зауважила, що ЄС відкриває Офіс програми «Горизонт Європа» в Києві.

За її словами, був погоджений план дій для доступу України до внутрішнього ринку Євросоюзу з 15 пунктів. У цьому контексті президентка Єврокомісії повідомила, що сторони також будуть рухатися разом у питаннях оцінки відповідностей та промислових продуктів.

«Минулого року ми скасували всі експортні мита ЄС на українські товари. Це був величезний успіх. Це дозволило зберегти нашу торгівлю надзвичайно стабільною. Насправді торгівля зросла на 16%. Сьогодні я можу оголосили, що ми запропонували продовжити ці зняття обмежень і барʼєрів на ще один рік, щоб українські товари мали доступ до внутрішнього ринку також у 2023 році», - відзначила фон дер Ляєн.

Крім того вона поінформувала, що оператори звʼязку підписали угоду про продовження безкоштовного роумінгу ще на 6 місяців, висловивши сподівання, що скоро вдасться зробити його постійним.

Як повідомлялося, сьогодні в Києві відбулася зустріч членів Колегії Європейської Комісії на чолі з президентом цієї євроінституції Урсулою фон дер Ляєн з урядом України. Темами для обговорення будуть підтримка України у боротьбі проти російської агресії, координація зусиль з відновлення України, продовження ключових реформ та наближення України до членства в Європейському Союзі.

3 лютого в Україні відбудеться 24-й саміт ЄС-Україна.
Ключові теги: ЄС
 

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