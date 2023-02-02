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У січні до зведеного бюджету надійшло ₴68 мільярдів

17:54 02.02.2023 |

Економіка

 

У січні 2023 року надходження (сальдо) до зведеного бюджету по платежах, що контролюються Державною податковою службою України, становлять 68,1 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПС.

"До державного бюджету надійшло 36,1 млрд грн, до місцевих бюджетів - 32 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету в січні 2023 року становили 35,8 млрд грн. При цьому платникам на рахунки відшкодовано найбільшу суму ПДВ за останні 3 роки - 19,3 млрд грн.

Незважаючи на минулорічний мирний факт до загального фонду державного бюджету надійшло податку та збору на доходи фізичних осіб - 2 млрд грн (+20,9 %) та акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) - 2,3 млрд грн (у 1,8 раза).

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у січні 2023 року становило 32,4 млрд грн, що на 5,4 млрд грн, або на 20 відсотків більше ніж у січні 2022 року.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2023 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 104,4 млрд грн.
 

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