Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада ЄС затвердила 500 млн євро військової допомоги Україні і 45 млн для тренувальної місії

 

Напередодні саміту Україна-ЄС Рада Євросоюзу ухвалила заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), які передбачають подальшу військову допомогу Збройним силам України. Йдеться про сьомий транш допомоги у 500 млн євро та 45 млн євро для підтримки тренувальних зусиль Місії ЄС (EUMAM Ukraine).

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Ради ЄС.

"Україна повинна отримати всю необхідну військову техніку та підготовку, потрібну для захисту своєї території та свого народу від агресивної війни з боку Росії. Вони не просто захищають свою країну, вони також захищають наші спільні цінності та основні принципи міжнародного права. Сьогоднішні нові заходи надсилають чіткий сигнал у цей критичний час: ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Сьомий пакет збільшить загальний внесок ЄС в рамках ЄФМ для України до 3,6 млрд євро.

Метою нового заходу допомоги на підтримку Збройних сил України, які проходять підготовку в рамках EUMAM Ukraine, є надання необхідного нелетального обладнання та матеріалів, а також послуг для підтримки навчальної діяльності, пояснили в Раді ЄС.

"Мобілізація додаткової військової допомоги та підтримка Збройних сил України, які проходять підготовку в рамках EUMAM Ukraine, демонструє, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці українських військових у захисті країни від ескалації незаконної агресії", - заявили у Раді ЄС.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем 2 лютого оголосив про рішення ЄС навчити ще 15 тисяч українських військових та виділити 25 млн євро на розмінування.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1724
  0,5777
 1,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7906  0,03 0,07 40,4972  0,05 0,12
EUR 42,7791  0,20 0,48 43,9078  0,21 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес