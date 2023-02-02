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На Одеській митниці знайшли ще майже 250 прихованих контейнерів
На території терміналу Одеської митниці було виявлено 247 прихованих від розмитнення контейнерів. Наразі розпочався огляд терміналу та вмісту контейнерів.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що усі заходи відбуваються в межах рішень президента та РНБО щодо протидії контрабанді та наповнення державного бюджету України.
Як нагадали у відомстві, 18 жовтня працівники ДБР виявили на Одеській митниці 133 контейнери з товарами, термін розмитнення яких сплив.
Впродовж тривалого часу посадовці митниці не вживали заходів щодо передачі виявленого товару уповноваженим органам. Ймовірно, йдеться про схему ухиляння від сплати податків, що призводить до втрати бюджетом значних коштів.
Під час обшуків на території контейнерних терміналів знайшли гелікоптер, елітні автомобілі, техніку, величезні партії взуття, у тому числі брендового, будівельні матеріали та устаткування. Вартість товару складала щонайменше 1,5 млрд грн.
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