Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд залучив від продажу ОВДП з початку війни понад 300 мільярдів, – Нацбанк

13:35 02.02.2023 |

Економіка

 

Від початку повномасштабної війни уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 203,7 млрд грн, $1,97 млрд та 1млрдєвро. На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами за аналогічний період спрямовано 222,39млрд грн, $2,79 млрд та 662,6 млн євро.

Про це свідчать дані депозитарію Національного банку.

У січні запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 44,9 млрд грн (в еквіваленті) перевищували його виплати за облігаціями внутрішньої державної позики.

Зазначається, що Нацбанк разом із урядом докладають зусиль для активізації гривневого сегменту внутрішнього боргового ринку.

"Зокрема, з цією метою Національний банк з 11 січня 2023 року надав можливість банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП із міжнародним ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227045.

Крім того, з 11 лютого у банків з'явиться можливість включати в покриття обов'язкових резервів додаткові два випуски бенчмарк-ОВДП із ISIN UA4000227094 та UA4000227102",- йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, Міністерство фінансів підвищує ставки за гривневими ОВДП. Зокрема, якщо на початку жовтня 2022 року максимальна ставка за гривневими військовими ОВДП становила 16% річних, то в січні 2023 року вона зросла до 19,7% річних.

Регулятор нагадує, що сьогодні кожен може долучитися до купівлі військових облігацій та підтримати фінансову оборону України.

Найбільший обсяг цих цінних паперів сконцентрований банками - первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Він становить:

* 21,42 млрд грн або 21,3% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 січня - 20 248,8 млн грн або 20,2%);
* $344,1 млн або 32,0% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (на 1 січня - $300,5 млн або 29,1%);
* 92,4 млн євро або 17,4% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 січня - 86,8 млн євро або 17,3%).

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентівстановить8,2 млрд грн та $9 млн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1724
  0,5777
 1,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7906  0,03 0,07 40,4972  0,05 0,12
EUR 42,7791  0,20 0,48 43,9078  0,21 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес