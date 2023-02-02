Уряд залучив від продажу ОВДП з початку війни понад 300 мільярдів, – Нацбанк

Від початку повномасштабної війни уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 203,7 млрд грн, $1,97 млрд та 1млрдєвро. На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами за аналогічний період спрямовано 222,39млрд грн, $2,79 млрд та 662,6 млн євро.

Про це свідчать дані депозитарію Національного банку.

У січні запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 44,9 млрд грн (в еквіваленті) перевищували його виплати за облігаціями внутрішньої державної позики.

Зазначається, що Нацбанк разом із урядом докладають зусиль для активізації гривневого сегменту внутрішнього боргового ринку.

"Зокрема, з цією метою Національний банк з 11 січня 2023 року надав можливість банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП із міжнародним ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227045.

Крім того, з 11 лютого у банків з'явиться можливість включати в покриття обов'язкових резервів додаткові два випуски бенчмарк-ОВДП із ISIN UA4000227094 та UA4000227102",- йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, Міністерство фінансів підвищує ставки за гривневими ОВДП. Зокрема, якщо на початку жовтня 2022 року максимальна ставка за гривневими військовими ОВДП становила 16% річних, то в січні 2023 року вона зросла до 19,7% річних.

Регулятор нагадує, що сьогодні кожен може долучитися до купівлі військових облігацій та підтримати фінансову оборону України.

Найбільший обсяг цих цінних паперів сконцентрований банками - первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Він становить:

* 21,42 млрд грн або 21,3% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 січня - 20 248,8 млн грн або 20,2%);

* $344,1 млн або 32,0% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (на 1 січня - $300,5 млн або 29,1%);

* 92,4 млн євро або 17,4% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 січня - 86,8 млн євро або 17,3%).

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентівстановить8,2 млрд грн та $9 млн.