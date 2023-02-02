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АНАЛІТИКА

ЄС анонсував новий пакет допомоги Україні для підтримки реформ

 

Євросоюз оголосить про виділення Україні додаткового пакету допомоги у розмірі 400 мільйонів євро для підтримки процесу реформ.

Про це заявив єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган у четвер у Брюсселі, передає Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

Ган зазначив, що незабаром блок також запропонує продовжити призупинення всіх тарифів і заходів торговельного захисту щодо українського імпорту.

Також буде запропоновано призупинити фінансові внески України для участі в програмах ЄС до тих пір, поки в країні залишаються фінансові проблеми.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн із 15 членами Колегії Єврокомісії прибула до Києва для проведення переговорів з урядом України.

Сьогодні в Києві відбудеться зустріч членів Колегії Європейської Комісії на чолі з президентом цієї Євроінституції Урсулою фон дер Ляєн з урядом України. Темами для обговорення будуть підтримка України у боротьбі проти російської агресії, координація зусиль з відновлення України, продовження ключових реформ та наближення України до членства в Європейському Союзі.

У п'ятницю голова Комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Шарль Мішель зустрінуться з Президентом Володимиром Зеленським.

Завтра, 3 лютого, в Україні відбудеться 24-й саміт ЄС-Україна.
 

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