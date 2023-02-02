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Держбюджет України у січні-2023 зведено з дефіцитом 72,3 млрд грн - Мінфін

12:08 02.02.2023 |

Економіка

 

Дефіцит державного бюджету України у січні 2023 року через значне скорочення видатків знизився до 72,3 млрд грн із 99 млрд грн у грудні, зокрема за загальним фондом - до 78,9 млрд грн зі 101,3 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів на сайті у четвер.

Мінфін уточнив, що касові видатки держбюджету, згідно з оперативними даними Держказначейства, у січні впали до 193,7 млрд грн, зокрема загального фонду - до 183,6 млрд грн, або 80,6% від розпису.

У грудні минулого року вони підскочили до рекорду - 408,8 млрд грн порівняно з 312,7 млрд грн місяцем раніше, зокрема загального фонду - відповідно 330,5 млрд грн та 260,5 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів у вівторок.

Як зазначив Мінфін, у січні 2023 року до загального фонду держбюджету надійшло 104,4 млрд грн, з яких 36,6 млрд грн - грантова міжнародна допомога, тоді як у грудні доходи дорівнювали 229,4 млрд грн, а грантова допомога - 138, 6 млрд грн.

Без урахування грантового фінансування доходи держбюджету знизилися в січні до 67,8 млрд грн із 90,8 млрд грн у грудні.

Мінфін уточнив, що податок на додану вартість (ПДВ) із вироблених в Україні товарів у січні приніс 11,8 млрд грн порівняно з 17,5 млрд грн у грудні, проте відшкодування ПДВ зросло до рекордних із початку 2022 року 19,3 млрд грн проти 8,1 млрд грн у грудні.

Імпортний ПДВ, пільги за яким було скасовано з початку липня, додав бюджету ще 24,4 млрд грн (у грудні - 29,3 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб та військовий збір - 11,3 млрд грн (17,7 млрд грн грн), рентна плата за користування надрами - 5,6 млрд грн (9,6 млрд грн); податок на прибуток підприємств - 1,2 млрд грн (2 млрд грн).

Акцизний податок приніс іще 5,3 млрд грн, а ввізне та вивізне мито - 2 млрд грн.

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у січні 2023 року становили 32,4 млрд грн, додав Мінфін.

За його даними, фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету в січні 2023 року дорівнювали 160,1 млрд грн, або 54,7% від плану, зокрема від розміщення ОВДП було отримано 41,4 млрд грн, з яких в іноземній валюті 2,6 млрд грн ($40,2 млн та EUR29,4 млн).

Із зовнішніх джерел було профінансовано EUR3 млрд за рахунок отримання траншу макрофінансової допомоги ЄС.

Водночас платежі з погашення держборгу за січень 2023 року становили 12,8 млрд грн (98,2% плану), з обслуговування - 0,6 млрд грн (27,2% плану).

Держбюджет України на 2023 рік затверджено із граничним дефіцитом 1296,5 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1124,6 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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