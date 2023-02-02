Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділить 135 млн доларів на відновлення економіки України та Молдови

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу агентства США з міжнародного розвитку.

Повідомляється, що ще 18 млн доларів із єдиного траншу спрямують на підтримку громадянського суспільства та незалежних ЗМІ у Росії. Гроші будуть виділені із ліквідованого американсько-російського інвестиційного фонду (The US Russia Investment Fund, TUSRIF).

"Завдяки цим коштам партнерський фонд USAID зможе підтримати стійкий приватний сектор, який створить робочі місця та допоможе оживити сільське господарство та виробничий сектор у країнах", - йдеться у повідомленні прес-служби.