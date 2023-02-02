Потреба України у міжнародному фінансуванні сягає $3 мільярдів на місяць - Мінфін

Потреба у міжнародному фінансуванні України на 2023 рік залишається відчутною і становить близько 3 млрд дол. щомісяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів за підсумками робочого відрядження керівництва міністерства до Люксембургу.

Під час панельних дискусій представники Мінфіну та міжнародні партнери обговорили поточну фінансову та економічну ситуацію в Україні, підтримку міжнародних донорів та фінансових організацій.

"Незважаючи на руйнівні економічні наслідки російської війни в Україні (зокрема, скорочення економіки на 30,3%, інфляцію 26,6% у річному вимірі, дефіцит держбюджету в 5 млрд дол. щомісяця), уряду вдалось утримати ситуацію під контролем та забезпечити макрофінансову стабільність держави у 2022 році", - йдеться в повідомленні.

За словами заступниці міністра фінансів України Ольги Зикової, уряд провів системну роботу для зменшення дефіциту бюджету шляхом збільшення податкових та митних надходжень, а також оптимізації низки напрямів бюджетних видатків. Втім, у 2023 році потреба у міжнародному фінансуванні залишається відчутною і становить близько 3 млрд дол. США щомісяця.

Передбачуваність, регулярність та ритмічність надходження коштів є надзвичайно важливими умовами, оскільки це надасть можливість уникнути монетарного фінансування, що негативно впливає на економіку, наголошують у Мінфіні. Отримання зазначеного фінансування дозволить і надалі ефективно протистояти повномасштабній збройній агресії рф.

"Ми продовжуємо активну співпрацю з країнами-партнерами та міжнародними організаціями - Світовим банком, МВФ, ЄБРР та ЄІБ. Україна зацікавлена в забезпеченні ефективного, підзвітного та прозорого використання фінансування, в тому числі від донорів. Наразі ведеться активна робота над створенням відповідних механізмів", - зазначила Зикова.

Як повідомляв Укрінформ, Україна у 2022 році отримала міжнародної фінансової допомоги на понад 32 млрд дол., із яких 14 млрд дол. - це гранти.

Як повідомляв Укрінформ, потреби України у відновленні станом на червень 2022 року оцінювалися Світовим банком та Єврокомісією в 350 млрд доларів, але сума може перевищити 600-750 млрд доларів, заявляв Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час бізнес-форуму у Люксембурці.