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АНАЛІТИКА

Надходження готівки до кас банків за 2022 р. скоротилося на 12,9%, видача - на 11,8% - НБУ

17:07 01.02.2023 |

Економіка

 

Обсяг надходжень готівки до кас банків за 2022 рік становив 2 трлн 195,2 млрд грн, що на 12,9% менше, ніж за аналогічний період 2021 року, а обсяг їх видачі скоротився на 11,8% - до 2 трлн 281,8 млрд грн, повідомив Національний банк України в середу.

Згідно з повідомленням, найбільше банки видали готівки з використанням платіжних карток (83,1%), а також на підтримку операторів поштового зв'язку (4,9%) та купівлю іноземної валюти у клієнтів (3,8%).

Крім того, 2,1% загальної суми було витрачено на видачу коштів із рахунків за вкладами фізосіб, 2,2% - на оплату праці та виплату стипендій.

Основними джерелами надходжень стали операції клієнтів із використанням платіжних карток (35,3%), торговельна виручка (32,1%) та виручка від усіх видів послуг (15,8%).

Каси також поповнювалися за рахунок поповнення рахунків за вкладами фізосіб (3,3%) та продажу валюти (6%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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