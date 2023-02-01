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АНАЛІТИКА

Кабмін змінив керівника Держпродспоживслужби

 

Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючою обов'язки голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів заступницю голови цієї установи Ольгу Шевченко.

Відповідні кадрові рішення були ухвалені на засіданні у середу, 1 лютого, повідомляє пресслужба уряду.

Водночас Кабмін визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про призначення в.о. голови Держпродспоживслужби Андрія Лордкіпанідзе та звільнив його з посади заступника керівника цього відомства.

Як повідомлялося, Кабмін призначив Лордкіпанідзе тимчасовим керівником Держпродспоживслужби у липні минулого року. З 23 лютого 2022 року Лордкіпанідзе займав посаду заступника голови Держпродспоживслужби, у 2021 році він вже працював на цій посаді, однак був звільнений.

У липні 2022 року СБУ заявила про викриття масштабної схеми у Держпродспоживслужбі, керівництво якої нібито намагалося створити підконтрольне підприємство, яке мало незаконно "освоїти" 680 млн грн з державного бюджету.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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