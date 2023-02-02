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"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Японія дає $170 млн на екстрену відбудову України
16:25 01.02.2023 |
Уряд Японії виділив $170 мільйонів на відновлення України. Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.
Гроші витратять на екстрені потреби, зокрема на відбудову критичної інфраструктури, яка постраждала від російських атак.
У рамках цієї допомоги японці нададуть Україні необхідні для відновлення товари та послуги.
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
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