Австрія надасть гарантії за кредитами ЄС Україні до €102 мільйонів

Австрія візьме на себе гарантії на суму до 102 млн євро у межах забезпечення кредитів ЄС Україні.

Відповідну поправку до закону про стабілізацію платіжного балансу прийняла у середу Національна рада Австрії, передає кореспондент Укрінформу.

Представляючи законопроєкт, міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер наголосив на важливості збереження основних функцій Української держави в умовах російського вторгнення та на тлі масових руйнувань. За його словами, фінансування макрофінансових програм зазвичай здійснюється в межах бюджету Європейського Союзу, однак зараз свобода дій обмежена, тому держави-члени ЄС погодилися надати додаткове забезпечення за кредитами відповідно до їхньої частки у валовому національному доході ЄС.

"Від початку війни всі держави-члени Європейського Союзу демонструють солідарність з Україною. Я думаю, що це надзвичайно важливо. Ми робимо це тому, що також хочемо захистити західні цінності в цілому... У цьому контексті необхідно також надати Україні відповідну фінансову допомогу", - заявив міністр, звертаючись до депутатів.

За нову поправку щодо гарантій для України проголосували усі парламентські партії, окрім правопопулістської та проросійської Австрійської партії свободи.

Як повідомлялося, у середу Національна рада Австрії ухвалила постанову, у якій закликали федеральний уряд виступати за негайне виведення російських військ з України та встановлення справедливого миру з урахуванням розробленої Україною Формули миру.