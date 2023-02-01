Фінансові новини
- |
- 01.02.23
- |
- 16:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Австрія надасть гарантії за кредитами ЄС Україні до €102 мільйонів
16:15 01.02.2023 |
Австрія візьме на себе гарантії на суму до 102 млн євро у межах забезпечення кредитів ЄС Україні.
Відповідну поправку до закону про стабілізацію платіжного балансу прийняла у середу Національна рада Австрії, передає кореспондент Укрінформу.
Представляючи законопроєкт, міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер наголосив на важливості збереження основних функцій Української держави в умовах російського вторгнення та на тлі масових руйнувань. За його словами, фінансування макрофінансових програм зазвичай здійснюється в межах бюджету Європейського Союзу, однак зараз свобода дій обмежена, тому держави-члени ЄС погодилися надати додаткове забезпечення за кредитами відповідно до їхньої частки у валовому національному доході ЄС.
"Від початку війни всі держави-члени Європейського Союзу демонструють солідарність з Україною. Я думаю, що це надзвичайно важливо. Ми робимо це тому, що також хочемо захистити західні цінності в цілому... У цьому контексті необхідно також надати Україні відповідну фінансову допомогу", - заявив міністр, звертаючись до депутатів.
За нову поправку щодо гарантій для України проголосували усі парламентські партії, окрім правопопулістської та проросійської Австрійської партії свободи.
Як повідомлялося, у середу Національна рада Австрії ухвалила постанову, у якій закликали федеральний уряд виступати за негайне виведення російських військ з України та встановлення справедливого миру з урахуванням розробленої Україною Формули миру.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У будинку Коломойського здійснюють обшук у справах в «Укртатнафті» та «Укрнафті» - ЗМІ
|У ексглави МВС Авакова здійснили обшук у зв'язку з катастрофою вертольота ДСНС у Броварах
|Американський концерн запропонував Україні купити ударні дрони MQ-9 Reaper за 1 долар
|США можуть уперше передати Україні далекобійні снаряди - Reuters
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Австрія надасть гарантії за кредитами ЄС Україні до €102 мільйонів
|Австрія виділить ще 5 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
|Рахункова палата знайшла порушень у роботі Фонду держмайна на 90 мільярдів
|Перевалка вантажів в українських портах впала через війну у 2,6 раза, – АМПУ
|Бізнес у січні погіршив оцінку перспектив своєї діяльності, зберігши її нижче за нейтральний рівень – НБУ
|Рівень вакантності у торгових центрах Києва досяг 21,5% - глава UTG
|В Україні з'явилося близько 400 великих платників податків за воєнний рік
Бізнес
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela