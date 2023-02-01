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Перевалка вантажів в українських портах впала через війну у 2,6 раза, – АМПУ
15:47 01.02.2023 |
За підсумками 2022 року портами України перевантажено понад 59 мільйонів тонн вантажів, що в 2,6 раза менше, ніж у довоєнному 2021 році (153,08 млн тонн).
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України (АМПУ).
Зокрема, минулого року у портах було перевантажено вантажів:
* експортних - 47,8 мільйонів тонн;
* імпортних - 6,2 мільйонів тонн.
Серед лідерів за номенклатурою вантажів:
* зернові - 28,8 мільйонів тонн;
* наливні - 4,8 мільйонів тонн.
У підсумку, морський транспорт торік забезпечив 54% експорту.
АМПУ відзначає, що частково зберегти обсяги експорту вдалося завдяки підписанню та пролонгації до 18 березня 2023 року "зернової ініціативи", яка дозволила розблокувати порти Великої Одеси.
Водночас, в умовах блокування роботи морських портів Росією, українські Дунайські порти показали найкращі результати роботи за всі роки незалежності України.
Порт Рені у 5 разів перевищив показники за обсягами вантажопереробки. За підсумками року він склав 6,82 млн тонн, порівняно із 1,37 млн тонн у 2021 році. Порт Ізмаїл збільшив перевантаження вантажів удвічі - до 8,89 млн тонн, порівняно із 4 млн тонн у 2021 році. порт Усть-Дунайськ перевалив минулого року 785 тис. тонн, порівняно із 64 тис. тонн у попередньому році.
Як повідомлялося, за підсумками 2021 року портовими операторами в усіх морських портах України було оброблено 153,08 млн тонн вантажів, що на 6,04 млн тонн, або на 3,8%, менше показника аналогічного періоду 2020 року.
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