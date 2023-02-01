Бізнес у січні погіршив оцінку перспектив своєї діяльності, зберігши її нижче за нейтральний рівень – НБУ

У січні бізнес продовжив послаблювати оцінки щодо своєї економічної діяльності.

Дефіцит електроенергії, руйнування підприємств та інфраструктури, порушення логістики, скорочення пропозиції товарів та послуг, зростання виробничих витрат, а також низька платоспроможність населення продовжують суттєво впливати на економічну активність підприємств та їхні очікування. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за виключенням вимушеної перерви в березні-травні 2022 року. У січні 2023 року ІОДА знизився до 37.5 із 42.1 у грудні 2022 року.

Підприємства промисловості посилили песимістичні очікування стосовно власних економічних перспектив через дефіцит електроенергії, здорожчання виробничих витрат та зменшення попиту: секторальний індекс у січні знизився до 40.6 із 43.4 у грудні 2022 року. Респонденти суттєво погіршили очікування щодо обсягів виготовленої продукції та нових замовлень на продукцію, зокрема експортних замовлень. Тривало посилення песимістичних оцінок стосовно обсягів незавершеного виробництва (невиконаних замовлень).

Через бойові дії, здорожчання сировини, скорочення інвестицій, а також сезонний фактор тривало зниження рівня ділової активності підприємств будівництва : секторальний індекс становив 34.5 (у грудні - 35.6). Респонденти мають слабкі очікування щодо обсягів будівництва й нових замовлень та погіршили прогнози стосовно обсягів закупівлі сировини і матеріалів.

Підприємства торгівлі найпесимістичніше оцінювали свою діяльність на тлі скорочення пропозиції товарів: секторальний індекс у січні знизився до 33.9 із 42.1 у грудні. Типове зниження активності на початку року, підсилене зниженням доходів населення, зумовили різке погіршення оцінок щодо товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу. Водночас дещо підвищилися, хоча й залишаються низькими, очікування щодо торговельної маржі.

Підприємства сфери послуг посилили негативні оцінки щодо своїх економічних результатів через руйнування інфраструктури, складнощі з постачанням та підвищення тарифів: секторальний індекс становив 37.2 порівняно з 41.8 у грудні. Респонденти очікують значного зменшення обсягів наданих послуг, нових замовлень, а також послуг у процесі виконання.

Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, очікують подальше зростання цін і тарифів на власну продукцію/послуги через здорожчання закупівельних цін і цін підрядників.

Підприємства всіх секторів, залучених до опитування, налаштовані на подальше скорочення загальної чисельності працівників, найбільше - в секторі будівництва.