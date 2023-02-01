Фінансові новини
- |
- 01.02.23
- |
- 16:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Рівень вакантності у торгових центрах Києва досяг 21,5% - глава UTG
15:30 01.02.2023 |
Середньозважений рівень вакантності у торгових центрах Києва зріс практично вдвічі - з 11,5% у 2021 році до 21,5% на кінець 2022 року, повідомила агенції "Інтерфакс-Україна" директор Української торгової гільдії (UTG) Євгенія Локтіонова.
"Зростання вакантності у торговельних галереях Києва та більшості регіонів України спричинено низкою обставин, усі вони пов'язані з війною. Тотально вийшли з ринку ритейлери, пов'язані з Росією, натомість немає достатнього асортименту альтернативних іноземних універмагів на звільненій площі. Частина великоформатних міжнародних операторів (Inditex, H&M, IKEA) ухвалила рішення про заморожування своєї роботи до повного завершення воєнних дій", - пояснила вона.
Експерт прогнозує у 2023 році продовження тренду оптимізації мереж зі скороченням кількості магазинів. "Ритейлери зосередять свою увагу виключно на прибуткових об'єктах і закриватимуть збиткові", - сказала Локтіонова.
Загалом, за її словами, триватиме зростання вакантності у ТЦ, особливо в масштабних об'єктах регіонального (на кінець 2022р - 30,9%) та окружного (19,2%) форматів.
"Вакантність у низці об'єктів перевищує 75%. Великоформатні об'єкти можуть і надалі зазнавати серйозних труднощів із заповненням у середньостроковій перспективі (відсутність якорів, дефіцит розваг, нестача універмагів). Щоб нормалізувати вакантність, необхідно не лише працювати над залученням до країни нових міжнародних мережевих ритейлерів, а й підтримувати національних товаровиробників та створювати передумов для їх масштабування", - зазначає Локтіонова.
Експерт також виділила необхідність переформатування галерей одразу після воєнних дій та нормалізації ситуації.
"Ціла низка об'єктів буде змушена ухвалювати буквально екстремальні рішення. Стабілізується ситуація і одразу загостриться конкуренція", - зауважила Локтіонова.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У будинку Коломойського здійснюють обшук у справах в «Укртатнафті» та «Укрнафті» - ЗМІ
|У ексглави МВС Авакова здійснили обшук у зв'язку з катастрофою вертольота ДСНС у Броварах
|Американський концерн запропонував Україні купити ударні дрони MQ-9 Reaper за 1 долар
|США можуть уперше передати Україні далекобійні снаряди - Reuters
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Австрія надасть гарантії за кредитами ЄС Україні до €102 мільйонів
|Австрія виділить ще 5 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
|Рахункова палата знайшла порушень у роботі Фонду держмайна на 90 мільярдів
|Перевалка вантажів в українських портах впала через війну у 2,6 раза, – АМПУ
|Бізнес у січні погіршив оцінку перспектив своєї діяльності, зберігши її нижче за нейтральний рівень – НБУ
|Рівень вакантності у торгових центрах Києва досяг 21,5% - глава UTG
|В Україні з'явилося близько 400 великих платників податків за воєнний рік
Бізнес
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela