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АНАЛІТИКА

Рівень вакантності у торгових центрах Києва досяг 21,5% - глава UTG

15:30 01.02.2023 |

Економіка

 

Середньозважений рівень вакантності у торгових центрах Києва зріс практично вдвічі - з 11,5% у 2021 році до 21,5% на кінець 2022 року, повідомила агенції "Інтерфакс-Україна" директор Української торгової гільдії (UTG) Євгенія Локтіонова.

"Зростання вакантності у торговельних галереях Києва та більшості регіонів України спричинено низкою обставин, усі вони пов'язані з війною. Тотально вийшли з ринку ритейлери, пов'язані з Росією, натомість немає достатнього асортименту альтернативних іноземних універмагів на звільненій площі. Частина великоформатних міжнародних операторів (Inditex, H&M, IKEA) ухвалила рішення про заморожування своєї роботи до повного завершення воєнних дій", - пояснила вона.

Експерт прогнозує у 2023 році продовження тренду оптимізації мереж зі скороченням кількості магазинів. "Ритейлери зосередять свою увагу виключно на прибуткових об'єктах і закриватимуть збиткові", - сказала Локтіонова.

Загалом, за її словами, триватиме зростання вакантності у ТЦ, особливо в масштабних об'єктах регіонального (на кінець 2022р - 30,9%) та окружного (19,2%) форматів.

"Вакантність у низці об'єктів перевищує 75%. Великоформатні об'єкти можуть і надалі зазнавати серйозних труднощів із заповненням у середньостроковій перспективі (відсутність якорів, дефіцит розваг, нестача універмагів). Щоб нормалізувати вакантність, необхідно не лише працювати над залученням до країни нових міжнародних мережевих ритейлерів, а й підтримувати національних товаровиробників та створювати передумов для їх масштабування", - зазначає Локтіонова.

Експерт також виділила необхідність переформатування галерей одразу після воєнних дій та нормалізації ситуації.

"Ціла низка об'єктів буде змушена ухвалювати буквально екстремальні рішення. Стабілізується ситуація і одразу загостриться конкуренція", - зауважила Локтіонова.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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