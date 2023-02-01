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В Україні з'явилося близько 400 великих платників податків за воєнний рік
14:59 01.02.2023 |
До реєстру великих платників податків за 2022 рік додалося вдвічі більше нових компаній, ніж вибуло з нього: 397 нових бізнесів проти 177 компаній, що вибули. Про це повідомляється на платформі для роботи із відкритими даними Opendatabot.
Таким чином, реєстр збільшився на 220 компаній за минулий рік.
За воєнний рік серед нових великих платників податків найбільше з'явилося компаній, які займаються гуртовою торгівлею та постачанням енергії, газу, пари та кондиціонованого повітря.
Сільськогосподарський сектор у 2023 році опустився на третє місце у списку великих платників податків. Водночас відразу 21 державний лісгосп потрапив до реєстру - це втричі більше, ніж 2022 року.
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