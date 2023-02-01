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АНАЛІТИКА

Попит на нові автівки в Україні впав у січні на 23%

14:53 01.02.2023 |

Економіка

 

У січні 2023 року українці придбали та зареєстрували близько 3 тис. нових легкових авто, що на 44% менше, ніж у січні минулого року та на 23% менше, ніж минулого місяця.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найкращий січневий результат продемонструвала японська марка Toyota - 585 зареєстрованих авто. Відносно січня 2022 року реалізація нових автівок цієї марки в Україні зменшилась на 2%.

Другою за популярністю маркою стала Skoda - 235 штук. Від свого показника річної давності Skoda відстала на 16%.

Третє місце в рейтингу посіли Mercedes-Benz - 220 нових авто цієї марки поповнили український автопарк, що на 45% більше, ніж роком раніше.

Топ-5 замикають BMW та Volkswagen. Українці придбали 212 та 204 таких автівок відповідно.

Бестселером січня 2023 року став автомобіль Renault Duster, в активі якого 177 реєстрацій.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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