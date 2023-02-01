Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Відвідуваність у торговельних центрах Києва знизилася на третину

12:17 01.02.2023 |

Економіка

 

Відвідуваність у торговельних центрах Києва знизилася з 506 осіб на 1000 кв. м GLA на початку 2022 року до 362 осіб на початку 2023 року, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Української торгової гільдії.

Як повідомила голова UTG Євгенія Локтіонова, найбільше падіння було відзначено на початку війни, за підсумками першого кварталу відвідуваність скоротилася до історичного мінімуму у 291 особу.

"Витиснення ворожих військ із території Київщини повернуло населення до столиці, привело до відкриття торговельної нерухомості, а відвідуваність поступово почала відновлюватися, сягнувши 362 осіб на початок 2023 року", - повідомила Локтіонова.

Відвідуваність у торговельних центрах Києва знизилася на третину

 

Експерт зазначила, що ТЦ окружного формату, у структурі яких представлена менша кількість міжнародних великоформатних універмагів (Inditex, M&S, GAP, IKEA), демонструють більшу стійкість у відвідуваності (496 осіб на початок 2023 року) проти регіональних (274 осіб) об'єктів.

Згідно з оцінкою експертів UTG, найменш схильними до коливань у відвідуваності залишаються центри районного формату, що є концентрацією товарів і послуг повсякденного попиту.

На думку Локтіонової, післявоєнне просідання відвідуваності буде особливо помітним у об'єктах, які є морально застарілими, втрачають популярність, незручно розташовані.

Компанію UTG створено у 2001 році. Розробила понад 1300 концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5947
  0,1535
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8204  0,03 0,07 40,5478  0,01 0,03
EUR 42,5759  0,04 0,09 43,6993  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес