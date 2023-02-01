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Відвідуваність у торговельних центрах Києва знизилася на третину
12:17 01.02.2023 |
Відвідуваність у торговельних центрах Києва знизилася з 506 осіб на 1000 кв. м GLA на початку 2022 року до 362 осіб на початку 2023 року, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Української торгової гільдії.
Як повідомила голова UTG Євгенія Локтіонова, найбільше падіння було відзначено на початку війни, за підсумками першого кварталу відвідуваність скоротилася до історичного мінімуму у 291 особу.
"Витиснення ворожих військ із території Київщини повернуло населення до столиці, привело до відкриття торговельної нерухомості, а відвідуваність поступово почала відновлюватися, сягнувши 362 осіб на початок 2023 року", - повідомила Локтіонова.
Експерт зазначила, що ТЦ окружного формату, у структурі яких представлена менша кількість міжнародних великоформатних універмагів (Inditex, M&S, GAP, IKEA), демонструють більшу стійкість у відвідуваності (496 осіб на початок 2023 року) проти регіональних (274 осіб) об'єктів.
Згідно з оцінкою експертів UTG, найменш схильними до коливань у відвідуваності залишаються центри районного формату, що є концентрацією товарів і послуг повсякденного попиту.
На думку Локтіонової, післявоєнне просідання відвідуваності буде особливо помітним у об'єктах, які є морально застарілими, втрачають популярність, незручно розташовані.
Компанію UTG створено у 2001 році. Розробила понад 1300 концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.
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