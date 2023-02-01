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Мінекономіки України наразі підтверджує свій прогноз інфляції 28% на 2023 рік
12:13 01.02.2023 |
Міністерство економіки України наразі підтверджує макропрогноз, на якому побудовано держбюджет-2023: зростання ВВП на 3,2% за інфляції 28%, повідомив перший заступник міністра Денис Кудін агентству "Інтерфакс-Україна".
"28% (прогноз інфляції) так і є, ми поки що не схильні його переглядати. Водночас ми бачимо зростання реального ВВП на 3,2%, як і було. Поки що залишаємось на цьому прогнозі", - сказав він у кулуарах бізнес-форуму зі швидкого відновлення України у Люксембурзі, організованого Українсько-люксембурзьким діловим клубом.
Коментуючи поліпшення Нацбанком минулого тижня прогнозу інфляції з 20,8% до 18,7%, Кудін зазначив, що "всім, хто живе в Україні, хотілося, щоб інфляцію було приборкано".
За його словами, на сьогодні причини інфляції - це переважно подорожчання собівартості виробництва.
"Тобто ланцюги поставок змінилися, подорожчала логістика, і це об'єктивно впливає на собівартість виробників, які переводять її далі на кінцевих споживачів. Ми не бачимо підстав переглядати той макропрогноз, який ми зробили в жовтні минулого року. Окремі показники змінилися, але одне врівноважує інше, і загальний підсумок залишився тим самим", - пояснив перший заступник глави Мінекономіки.
Він додав, що на інфляцію може вплинути, значно на краще, зниження цін на енергоносії: у бюджеті прогноз середньорічної ціни газу було закладено на рівні $1300 за тис. куб. м, тоді як на сьогодні в Мінекономіки схильні оцінювати її на рівні $900.
"Друге - треба розуміти, як рухатиметься курс. Якщо НБУ здійснюватиме переоцінку валюти і якщо відбуватиметься девальвація, то уникнути інфляції буде досить складно", - зазначив Кудін.
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