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Мінекономіки України очікує врожай зернових у 2023 році 49,5 млн тонн
12:05 01.02.2023 |
Урожай зернових в Україні в 2023 році, за прогнозом Міністерства економіки, сягне близько 49,5 млн тонн, що краще за оцінку Національного банку України (НБУ) у 46 млн тонн, повідомив перший заступник міністра Денис Кудін агентству "Інтерфакс-Україна".
"Україні продуктів харчування точно вистачить, проблема з рештою світу: ми стали вагомим гравцем на світовій арені, тож якщо нам логістика агропродукції з України важлива тому, що це приплив валютної виручки, то світові вона важлива тому, що це для нього продовольча безпека", - сказав він у кулуарах бізнес-форуму зі швидкого відновлення України в Люксембурзі, організованого Українсько-люксембурзьким діловим клубом.
Перший заступник міністра зазначив, що в нинішній ситуації Мінекономіки не вбачає необхідності вдаватися до якихось заборон чи квот на експорт агропродукції, але водночас зберігатиме ліцензування окремих її видів.
"Через ліцензування ми отримуємо інформацію про обсяг, який вивозять, і якщо ми побачимо, що баланс не сходитиметься, що у нас внутрішнє споживання ризикує бути незабезпеченим, ми тоді залишаємо за собою право обмежувати експорт", - пояснив він.
Загалом, як зазначив Кудін, прогноз платіжного балансу Мінекономіки на 2023 рік значно позитивніший, ніж у НБУ.
За даними Мінагрополітики, українські аграрії на 27 січня 2023 року зібрали 52,6 млн тонн зернових та зернобобових культур. За тиждень загальна площа сільгоспугідь, з яких зібрано врожай, збільшилася на 1 процентний пункт (п. п.) - до 96% раніше запланованих площ, зокрема кукурудзу залишилося зібрати з 10% площ (+3 п. п. за тиждень). На 27 січня сумарно було зібрано 25,2 млн тонн кукурудзи.
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