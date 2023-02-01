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АНАЛІТИКА

Україна у світовому рейтингу виробників сталі опустилася на 25 місце

10:22 01.02.2023 |

Економіка

 

У 2022 році українські металурги виплавили 6,3 млн т сталі проти 21,4 млн т у 2021 році, тож Україна в глобальному рейтингу виробників сталі перемістилася з 14 на 25 місце.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє асоціація Worldsteel.

Загалом торік світове виробництво сирої сталі скоротилося на 4,2% до показників 2021 року - з 1,96 млрд т до 1,88 млрд т.

Лідерами серед країн-виробників є Китай (1 013 млн т), Індія (124,7 млн т), Японія (89,2 млн т), США (80,7 млн т) та росія (71,5 млн т). За даними асоціації, серед п'ятірки лідерів лише Індії вдалося торік збільшити показник виробництва сталі на 5,5%. Всі інші країни продемонстрували негативну динаміку.

Україна за обсягами виробництва сталі в 2022 році посіла 25 місце, продемонструвавши найбільше серед усіх країн рейтингу падіння у 70,7% - з 21,4 млн т у 2021 році до 6,3 млн т торік.

Україна у світовому рейтингу виробників сталі опустилася на 25 місце

 

Як повідомлялося, у 2021 році українські металурги посіли в рейтингу 14 місце, збільшивши за підсумками року обсяги виробництва на 3,6% до 2020 року.

У 2022 році український гірничо-металургійний сектор зазнав істотного падіння: металургійні підприємства були завантажені в середньому на 15%, гірничорудні - на 20%.
 

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