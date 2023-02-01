Фінансові новини
- |
- 01.02.23
- |
- 11:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія знищила понад 75 тисяч будівель в Україні, зокрема лікарні та школи
Росія зруйнували в Україні понад 75 000 будівель, серед яких - лікарні, школи та інші об'єкти цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
Про це, як пише видання, заявив заступник голови місії при посольстві України у Вашингтоні Ярослав Брисюк.
"Російська Федерація не припиняє обстрілів українських міст, інфраструктури, знищуючи історичну та культурну спадщину України. Росіяни зруйнували понад 75 тисяч будівель, включаючи житлові будинки, лікарні та школи", - сказав дипломат під час заходу в посольстві Німеччини у Вашингтоні.
І додав, що понад 50% української енергосистеми знищено російськими ракетами та іранськими безпілотниками.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США можуть уперше передати Україні далекобійні снаряди - Reuters
|Зареєстровано петицію із закликом до Зеленського повернути декларування для посадовців і депутатів
|Нардеп Трухін не прийшов на засідання суду, бо «зміцнює обороноздатність країни за кордоном»
|Народні депутати під час війни купили елітних автомобілів щонайменше на 45 мільйонів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна у світовому рейтингу виробників сталі опустилася на 25 місце
|Три судна зі 166,5 тис. тонн агропродукції залишили українські порти у вівторок після дводенної паузи
|Росія знищила понад 75 тисяч будівель в Україні, зокрема лікарні та школи
|Нафта дорожчає, оскільки уповільнення інфляції у США послаблює побоювання щодо рецесії
|Австрійська INNIO запустила в Ірпені першу в Україні малу газову електростанцію для муніципалітету
|Ринок нерухомості ще далекий від «довоєнного»: житло в новобудовах Києва купують буквально в одиничних випадках
Бізнес
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela