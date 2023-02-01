В Україні торік більшості найманих працівників не підвищували зарплату

У 2022 році 64% українських роботодавців не підвищували зарплату працівникам. 42% не планують цього робити і в 2023 році.

Як передає Укрінформ, такі дані опитування оприлюднено на порталі rabota.ua.

Так, за даними опитування, в 2022 році 64,2% роботодавців не підвищували найманим працівникам заробітну плату. Водночас 20,8% опитаних збільшили виплати на 5-10%, 11,3% - на 11-20%. Більш як на 20% вищими зарплати стали у 3,7% працівників.

Щодо планів про підвищення, то 41,8% респондентів не планують збільшувати зарплати, 40% - мають намір підвищити винагороду за працю на 5-10%, 14,5% респондентів - на 11-20%, а 3,7% - більш як на 20%.

За інформацією аналітиків, натомість збільшився середній розмір запропонованої зарплати при первинному наймі - з 16 577 грн у січні 2022 році до 18 525 грн у грудні.

Як повідомлялося, за даними Мінекономіки, рівень безробіття в Україні наближається до 30%. У пошуках роботи перебувають 2 млн людей всередині країни та 2,7 млн українців, які виїхали за кордон через війну, але готові повернутися й працювати на Батьківщині. При цьому, за підрахунками Міжнародного валютного фонду, реальні зарплати українців, котрі зберегли роботу, торік зменшилися на 27%.