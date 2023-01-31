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АНАЛІТИКА

ІТ-індустрія принесла економіці України торік $7,34 мільярда

12:23 31.01.2023 |

Економіка

ІТ-індустрія принесла економіці України торік $7,34 мільярда

 

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у $7,34 мільярда. Обсяг експорту збільшився на $400 мільйонів у порівнянні з 2021 роком.

Про це повідомляє пресслужба IT Ukraine Association.

Станом на 1 січня 2023 року сума податків та зборів до зведеного бюджету України, сплачених ІТ-бізнесом, складає 32,2 мільярда гривень. Це на 4,4 мільярда гривень та на 16% більше за минулорічний показник.

«Для експортного IT-сектору такі показники були очікувані, адже компанії успішно запроваджують заходи щодо підтримки безперервності бізнесу та створення умов для безпечної роботи ІТ-спеціалістів», - зазначили в асоціації.

ІТ-індустрія принесла економіці України торік $7,34 мільярда

 

В IT Ukraine додали, що саме завдяки збереженню темпів зростання, працюючий ІТ-бізнес підтримує економіку та Збройні сили України, створює нові робочі місця під час війни, реалізовує гуманітарні ініціативи, і таким чином робить свій внесок у перемогу.

Як повідомляв Укрінформ, з 8 лютого поточного року в Україні працює спеціальний правовий режим Дія.City, розроблений для розвитку IT-галузі. Станом на грудень 2022 року вже понад 400 технологічних компаній доєднались до цього податкового простору.
За матеріалами: Укрінформ
 

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