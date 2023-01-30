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АНАЛІТИКА

Newsweek розповів про цінність українського титану для майбутнього стримування РФ та Китаю

17:59 30.01.2023 |

Економіка

 

У США та союзних країнах робляться зусилля щодо виявлення, розробки та використання титану з України у вигляді ключового металу, що має вирішальне значення для розробки найпередовіших військових технологій Заходу, які сформують основу майбутнього стримування проти Росії та Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

США більше не зберігають титанову губку у своїх запасах національної оборони, а останній вітчизняний виробник титанової губки закрився у 2020 році.

Якщо Україна переможе, США та їхні союзники можуть створити новий канал видобутку титану. Але якщо Росії вдасться захопити родовища та заводи країни, Москва посилить свій глобальний вплив.

Залежність Заходу від російського титану означає, що цей метал досі уникає тиску санкцій.

Аерокосмічний гігант Boeing зберігає своє спільне підприємство з російською компанією "Ависма" - найбільшим у світі експортером титану - хоча після вторгнення заморозив замовлення. Інші, такі як європейська корпорація комерційних літаків Airbus, продовжують закуповувати титан у Росії.

Експерти з національної безпеки та прихильники України все частіше закликають політиків дивитися на схід. У торішньому щорічному законопроєкті про оборонні витрати Державному департаменту було наказано вивчити можливість використання джерел титану з України як потенційну альтернативу китайським та російським джерелам.

"Україна має справді значні запаси рідкісноземельних мінералів, і якщо ми правильно розіграємо наші карти, це може стати справді привабливою альтернативою російським та китайським джерелам, від яких наразі існує велика залежність", - сказав один зі співробітників Конгресу.

Як повідомило Newsweek джерело, знайоме з оборонною промисловістю, титан необхідний для створення зброї, яка допоможе стримувати Пекін.

"Я думаю, що китайці, на жаль, дуже добре розуміють оборонно-промислову базу США та її вразливі місця", - сказав він.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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