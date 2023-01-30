За воєнний 2022 рік 83% компаній-членів Європейської бізнес-асоціації зіткнулися з падінням доходів у доларах США

У 29% відбулося падіння до 20%, у 54% - на 21% і більше. Лише 6% опитаних повідомили про відсутність змін і ще 11% заявили про зростання доходів за минулий рік, свідчать результати опитування ЄБА.

Втрати бізнесу залишаються досить високими: 32% повідомляють про втрати до $1 млн, 36% - про втрати в діапазоні $1-$10 млн, 16% - про втрати понад $10 млн.

Майже вдвічі порівняно з минулим опитуванням у жовтні 2022 року збільшилася кількість компаній, які зазнали негативного впливу ракетних атак на свою діяльність - з 47% до 89%.

Перебої з енергопостачанням очолюють рейтинг актуальних викликів бізнесу, також компанії скаржаться на перебої зі зв'язком та інтернетом та мають проблеми з бронюванням співробітників та виїздом за кордон.

Зараз у 88% компаній є мобілізовані працівники, серед яких у 73% вони становлять до 10% штату, а ще 15% - 10-20%. До того ж у 39% компаній було мобілізовано критичних фахівців, в основному це ІТ-фахівці, інженери та представники інших технічних спеціальностей.

Сьогодні всі компанії асоціації, які взяли участь в опитуванні, працюють: 54% у повному обсязі, а 46% із деякими обмеженнями. У жовтні минулого року у повному обсязі працювало 44% компаній.

Внаслідок бойових дій 40% компаній зазнали безпосередніх втрат, до того ж 25% мають активи на окупованих територіях. Здебільшого це устаткування, техніка, нерухомість, транспорт.

Зростає кількість компаній, які виплачують співробітникам заробітну плату у повному обсязі - нині таких 89%. Це більше, ніж у жовтні, тоді таких було 79%.

У 2023 році 8% компаній скорочують розмір оплати праці, 2% змушені відправляти співробітників у неоплачувану відпустку і ще 5% вдаються до звільнень.

Поліпшується фінансова стабільність компаній - 27% компаній мають фінансові резерви на півроку, 23% - на рік та 36% на рік та більше.

Опитування проводилося з 16 по 26 січня 2023 року, участь у ньому взяли 100 керівників компаній-членів Європейської бізнес-асоціації