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В уряді пропонують скасувати майже половину ліцензій і дозволів для бізнесу
13:43 30.01.2023 |
Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності (МРГ з дерегуляції) рекомендувала уряду скасувати значну частину інструментів державного регулювання - дозволів, ліцензій, декларацій погоджень та інше.
Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, йдеться про сфери, формування політики в яких здійснює Мінекономіки.
Загалом запропоновано скасувати 47% ліцензій і дозволів. Таке рішення має суттєво розширити економічні свободи в Україні і стимулювати розвиток підприємництва.
Відповідне рішення ухвалили на першому засіданні МРГ з дерегуляції 26 січня.
"Роботу розпочинаємо з інструментів, якими опікується Міністерство економіки. Майже половина з них буде ліквідована, а решта - осучаснена. В подальшому МРГ опрацює інструменти регулювання, що належать до сфери компетенції інших органів влади. Наше завдання - дати бізнесу економічну свободу", - наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Спросити умови ведення бізнесу пропонують у сфері трудових відносин та безпеки праці. Наразі необхідно погодження з Держпраці Інструкції про порядок прибирання пилу у виробничих приміщеннях або Графіку аналізу повітря на робочих місцях на запиленість і загазованість. Пропонується скасувати подібні норми, що створюють зайві перепони для нормальної роботи бізнесу.
На першій МРГ з дерегуляції запропонували скасувати також дозвіл на реекспорт товарів, що походять з інших країн; погодження для видачі ліцензій на здійснення експортних операцій з нафтою сирою українського походження та газу природного у газоподібному стані українського походження за зовнішньоекономічними контрактами (договорами), індивідуальні (разові ліцензії) в сфері експорту-імпорту та ін.
Ці норми або застарілі, або ж є зайвими, оскільки належний захист суспільства гарантується іншими чинними нормами.
Також рекомендовано оптимізувати ще близько третини інструментів, що належать до сфери компетенції Мінекономіки. Окрім того, частину інструментів державного регулювання господарської діяльності рекомендовано передати до інших міністерств та відомств.
Інструменти, які були розглянуті на засіданні МРГ, регулюють ведення бізнесу у сферах експорту та імпорту товарів, (зокрема і військового призначення), інвестиції та інтелектуальну власність, технічне регулювання, трудові відносин та безпеку праці.
Розроблені проєкти рішень будуть погоджені з відповідними міністерствами і відомствами та подані на розгляд Кабінету міністрів.
На наступному засіданні МРГ будуть розглянуті інструменти у сферах, формування політики в яких здійснює Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
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