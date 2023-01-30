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Бізнес зможе забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників: деталі постанову уряду
12:55 30.01.2023 |
Кабінет міністрів 27 січня затвердив новий Порядок бронювання військовозобов'язаних, а також Порядок та критерії визначення підприємств, які є критично важливим для функціонування економіки. Постанову поки що не оприлюднено, але Європейська бізнес асоціація публікує деякі деталі.
"Відповідно до нової процедури, бізнес зможе забронювати до 50% військовозобов'язаних працівників, які є критично важливими, аби підприємство продовжувало працювати", - йдеться в повідомленні.
За даними ЄБА, визначення підприємства критично важливим для економіки здійснюється за вичерпним переліком критеріїв, зокрема:
* загальною сумою сплачених податків та інших зборів (перевищує 1,5 млн євро),
* сумою надходжень в іноземній валюті (еквівалент 32 млн євро),
* стратегічним значенням для економіки та безпеки країни (відповідно до постанови КМУ №83 від 2015),
* важливим значенням для задоволення потреб територіальної громади, відсутністю заборгованості по сплаті ЄСВ, розміром зарплати - не менше середньої зарплати по регіону,
* резидентством Дія Сіті.
Крім того, встановлено, що бронювання, які вже були надані працівникам за старою процедурою будуть залишатися чинними протягом строку, на який вони були надані, зазначається в повідомленні.
"Наразі вкрай важливо, аби прем'єр-міністр України максимально швидко підписав відповідний Порядок, його було опубліковано, бо саме таким чином він вступить в дію", - заявили в ЄБА.
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