Бізнес зможе забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників: деталі постанову уряду

Кабінет міністрів 27 січня затвердив новий Порядок бронювання військовозобов'язаних, а також Порядок та критерії визначення підприємств, які є критично важливим для функціонування економіки. Постанову поки що не оприлюднено, але Європейська бізнес асоціація публікує деякі деталі.

"Відповідно до нової процедури, бізнес зможе забронювати до 50% військовозобов'язаних працівників, які є критично важливими, аби підприємство продовжувало працювати", - йдеться в повідомленні.

За даними ЄБА, визначення підприємства критично важливим для економіки здійснюється за вичерпним переліком критеріїв, зокрема:

* загальною сумою сплачених податків та інших зборів (перевищує 1,5 млн євро),

* сумою надходжень в іноземній валюті (еквівалент 32 млн євро),

* стратегічним значенням для економіки та безпеки країни (відповідно до постанови КМУ №83 від 2015),

* важливим значенням для задоволення потреб територіальної громади, відсутністю заборгованості по сплаті ЄСВ, розміром зарплати - не менше середньої зарплати по регіону,

* резидентством Дія Сіті.

Крім того, встановлено, що бронювання, які вже були надані працівникам за старою процедурою будуть залишатися чинними протягом строку, на який вони були надані, зазначається в повідомленні.

"Наразі вкрай важливо, аби прем'єр-міністр України максимально швидко підписав відповідний Порядок, його було опубліковано, бо саме таким чином він вступить в дію", - заявили в ЄБА.